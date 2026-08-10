Трем рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили ключи от новых авто

Специализированный транспорт предоставляют для содействия восстановлению граждан, получивших производственную травму либо профессиональное заболевание. Мера поддержки реализуется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего. На закупку машин в 2026 году направили 6,1 млн рублей. Комплектация врученных автомобилей Lada Vesta разработана таким образом, чтобы соответствовать потребностям и физическим возможностям каждого нового владельца.

Трем рязанцам, получившим травмы на производстве, представители отделения СФР по региону вручили ключи от новых авто. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе отделения.

Специализированный транспорт предоставляют для содействия восстановлению граждан, получивших производственную травму либо профессиональное заболевание. Мера поддержки реализуется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего.

На закупку машин в 2026 году направили 6,1 млн рублей. Комплектация врученных автомобилей Lada Vesta разработана таким образом, чтобы соответствовать потребностям и физическим возможностям каждого нового владельца.

Машину выдают, если есть медицинские показания к ее использованию и нет противопоказаний для управления транспортом. Автомобиль рассчитан на использование в течение семи лет — в этот период его запрещено продавать или передавать иным лицам.

Если по программе реабилитации сохраняется необходимость в транспортном средстве, то по окончании срока эксплуатации гражданину предоставят новую машину. Прежний автомобиль при этом остается в собственности получателя.

Также рязанцам возмещают расходы, связанные с эксплуатацией авто — в том числе на горюче-смазочные материалы и текущее обслуживание. Кроме того, ежегодно покрывается половина стоимости полиса ОСАГО, а в течение срока службы транспортного средства предусмотрена единовременная компенсация затрат на капитальный ремонт.