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С начала года рязанская прокуратура выявила 284 нарушения при выдаче лекарствам
В Рязанской области прокуратура с начала 2026 года выявила 284 нарушения законодательства при обеспечении граждан льготными лекарствами. По результатам надзорных мероприятий внесено более 100 актов прокурорского реагирования, права 226 жителей региона восстановлены. Прокуроры направили в суд 39 исковых заявлений в защиту граждан. Они касались возмещения расходов на самостоятельно приобретенные лекарства и компенсации морального вреда. Общая сумма требований превысила 1,2 млн рублей.

В Рязанской области прокуратура с начала 2026 года выявила 284 нарушения законодательства при обеспечении граждан льготными лекарствами. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По результатам надзорных мероприятий внесено более 100 актов прокурорского реагирования, права 226 жителей региона восстановлены.

Прокуроры направили в суд 39 исковых заявлений в защиту граждан. Они касались возмещения расходов на самостоятельно приобретенные лекарства и компенсации морального вреда. Общая сумма требований превысила 1,2 млн рублей.

По искам прокуроров суды уже вынесли 23 решения на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Вмешательство прокуратуры потребовалось, в частности, из-за несвоевременного перераспределения ГАУ РО «Рязань-Фармация» остатков лекарств между аптеками. После представления Сасовского межрайонного прокурора медикаменты переместили для 17 граждан.

Кроме того, прокуратура области внесла представление министру здравоохранения Рязанской области для проведения дополнительной закупки лекарств. После рассмотрения документа закупили 7 наименований препаратов, в том числе для лечения онкологических и орфанных заболеваний, а также проведения диализной терапии.