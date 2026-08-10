Рязанские онкологи спасли пациента с редкой опухолью от ампутации руки

Врачи онкологического диспансера провели 76-летнему пациенту с лейомиосаркомой многоэтапную операцию и сохранили ему руку. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В октябре 2024 года мужчина обнаружил уплотнение в области левого плеча. Ему поставили диагноз — лейомиосаркома с врастанием в скелетную мышцу. Во время первого этапа лечения удалили образование и провели шесть курсов химиотерапии.
В марте 2025 года мужчина заметил рецидив — уплотнение в области послеоперационного рубца. Магнитно-резонансная томография подтвердила рост опухоли в области сухожилия и трехглавой мышцы. Хирурги выполнили иссечение мягких тканей.
Несмотря на регулярное наблюдение у специалистов онкодиспансера, болезнь возвращалась. В октябре 2025 года зафиксировано прогрессирование процесса в мягкие ткани, что потребовало повторного оперативного вмешательства и курса биотерапии.
Очередной рецидив возник в 2026 году. К этому моменту состояние пациента осложнилось дефицитом функции локтевого нерва, из-за чего он не мог в полном объеме двигать рукой.
«Опухоль размером около 8 сантиметров плотно прилегала к магистральным сосудам. Оперативное вмешательство грозило массивным кровотечением и неизбежно привело бы к потере конечности. Нам пришлось применить мультидисциплинарный подход, объединив усилия онкологов и сосудистых хирургов» , — прокомментировал и. о. главного врача Тенгиз Аллахяров.
Врачи решили удалить новообразование и сразу выполнить эндопротезирование плечевой артерии с использованием сосудистого импланта — это поможет не допустить нарушения кровотока в руке.
Операция прошла успешно. Пациента выписали. Он проходит лечение амбулаторно и постепенно восстанавливает двигательную активность руки.
Справка:
Лейомиосаркома — это агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток гладкой мускулатуры. Она характеризуется высоким риском местных рецидивов и требует длительного мультидисциплинарного наблюдения.