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Рязанские онкологи спасли пациента с редкой опухолью от ампутации руки
В октябре 2024 года мужчина обнаружил уплотнение в области левого плеча. Ему поставили диагноз — лейомиосаркома с врастанием в скелетную мышцу. Несмотря на регулярное наблюдение у специалистов онкодиспансера, болезнь возвращалась. Очередной рецидив возник в 2026 году. К этому моменту состояние пациента осложнилось дефицитом функции локтевого нерва, из-за чего он не мог в полном объеме двигать рукой. Врачи решили удалить новообразование и сразу выполнить эндопротезирование плечевой артерии с использованием сосудистого импланта — это поможет не допустить нарушения кровотока в руке. Операция прошла успешно.

Врачи онкологического диспансера провели 76-летнему пациенту с лейомиосаркомой многоэтапную операцию и сохранили ему руку. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В октябре 2024 года мужчина обнаружил уплотнение в области левого плеча. Ему поставили диагноз — лейомиосаркома с врастанием в скелетную мышцу. Во время первого этапа лечения удалили образование и провели шесть курсов химиотерапии.

В марте 2025 года мужчина заметил рецидив — уплотнение в области послеоперационного рубца. Магнитно-резонансная томография подтвердила рост опухоли в области сухожилия и трехглавой мышцы. Хирурги выполнили иссечение мягких тканей.

Несмотря на регулярное наблюдение у специалистов онкодиспансера, болезнь возвращалась. В октябре 2025 года зафиксировано прогрессирование процесса в мягкие ткани, что потребовало повторного оперативного вмешательства и курса биотерапии.

Очередной рецидив возник в 2026 году. К этому моменту состояние пациента осложнилось дефицитом функции локтевого нерва, из-за чего он не мог в полном объеме двигать рукой.

«Опухоль размером около 8 сантиметров плотно прилегала к магистральным сосудам. Оперативное вмешательство грозило массивным кровотечением и неизбежно привело бы к потере конечности. Нам пришлось применить мультидисциплинарный подход, объединив усилия онкологов и сосудистых хирургов» , — прокомментировал и. о. главного врача Тенгиз Аллахяров.

Врачи решили удалить новообразование и сразу выполнить эндопротезирование плечевой артерии с использованием сосудистого импланта — это поможет не допустить нарушения кровотока в руке.

Операция прошла успешно. Пациента выписали. Он проходит лечение амбулаторно и постепенно восстанавливает двигательную активность руки.

Справка:

Лейомиосаркома — это агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток гладкой мускулатуры. Она характеризуется высоким риском местных рецидивов и требует длительного мультидисциплинарного наблюдения.