Рязанская область оказалась на 58 месте в рейтинге по аварийности на дорогах

Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин в январе-июне 2026 года составило 104,5. Это на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших (погибших и раненых) в авариях на 100 тысяч жителей в январе-июне 2026-го — 79,2.

Рязанская область оказалась на 58 месте в рейтинге по аварийности на дорогах. Соответствующую информацию предоставило 10 августа РИА Новости.

Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин в январе-июне 2026 года составило 104,5. Это на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пострадавших (погибших и раненых) в авариях на 100 тысяч жителей в январе-июне 2026-го — 79,2.