Рязанцев предупредили о массовом отключении воды в ночь на 11 августа
Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Мопровский тупик 2, 3, 4, 5; 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-я Линия 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 15а, 17, 20, 22, 28а, 30, 30а; 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона); 1905 года переулок 1а; и т. д.
Рязанцев предупредили об отключении воды в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам:
- 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12;
- 1-й Мопровский тупик 2, 3, 4, 5;
- 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17;
- 1-я Линия 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 15а, 17, 20, 22, 28а, 30, 30а;
- 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
- 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
- 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона);
- 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона);
- 1905 года переулок 1а;
- 1-я Железнодорожная с д. 12 по д.60а (четная сторона);
- 2-я Железнодорожная с д. 30 по д. 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона
- 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
- 2-й Мопровский переулок д. 10,12,13,15,24,28;
- 2-й Осенний переулок 4, 6, 8, 10, 14;
- 2-я Линия с д. 10 по д.50/36 (четная сторона) и с д. 1 по д. 29 (нечетная сторона);
- 3-й Мопровский переулок 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12, 44, 46, 48, 48 корп.1, 50, 52, 54;
- 3-й переулок МОГЭС 1, 3;
- 3-я Линия с д. 2 по д. 20 (четная сторона) и с д. 9 по д. 25 (нечетная сторона);
- 4-я Линия с д.2/1 по д. 60 (четная сторона) и с д. 1 по д. 73 (нечетная сторона);
- 5-я Линия с д. 28 по д.70/25 (четная сторона) и с д. 43 по д.75/1 (нечетная сторона);
- 6-я Линия с д. 4 по д. 56 (четная сторона) и с д. 15 по д.49/7 (нечетная сторона);
- 7-я Линия с д. 10 по д.44/13 (четная сторона) и с д. 5 по д.35/15 (нечетная сторона);
- 8-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона);
- 9-я Линия с д. 2 по д. (четная сторона) и с д. по д. (нечетная сторона);
- Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четная сторона), с д.1/28 по д. 55 (нечетная сторона);
- Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четная сторона), с д. 5 по д. 105 (нечетная сторона)
- Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четная сторона), с д. 5 по д. 49 (нечетная сторона);
- Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четная сторона), с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
- Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четная сторона) и с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
- Дорожный переулок 1/3, 3;
- Заводской проезд 3, 4, 6а;
- Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
- Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
- Кооперативный переулок 13, 15, 17;
- Лен. Комсомола с д. 4 по д. 146 (четная сторона), с д. 1 по д.141/33 (нечетная сторона);
- Малое шоссе 3, 28;
- Октябрьский городок с д. 8 по д. 48 (четная сторона), с д. 9 по д. 53 (нечетная сторона);
- Первомайский пр-т с д. 54 по д.78/93 (четная сторона), с д.29/2 по д. 63 (нечетная сторона
- переулок 9-й Линии 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
- переулок Осипенко с д. 4 по д. 26 (четная сторона), с д. 3 по д. 21 (нечетная сторона
- площадь Димитрова 3, 3 корп.1, 3 корп.2;
- профессора Никулина с д. 2 по д. 50 (четная сторона), с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона)
- Пушкина с д. 14 по д. 56 (четная сторона), с д. 13 по д.51/41 (нечетная сторона);
- С. Середы д.28/29, с д. 11 по д. 37 (нечетная сторона);
- Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона);
- Стройкова с д. 18 по д. 114 (четная сторона), с д.1/64 по д. 71 (нечетная сторона);
- Татарская с д. 4 по д. 68 (четная сторона), с д. 7 по д. 93 (нечетная сторона);
- Типанова 13, 15, 16, 16 корп.1, 17, 20, 21, 22;
- Транспортный переулок 4, 12;
- Троллейбусный переулок 3, 4, 6, 19, 21;
- Цветной бульвар 1, 5, 6, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а;
- Чернобаевская 1а, 4, 26;
- Чкалова с д. 4 по д. 62 (четная сторона), с д. 1 по д. 13 (нечетная сторона);
- Чернобаевская с д. 1 по д. 17 (четная сторона) и д. 4, 26
- Шевченко с д.10/23 по д. 82 (четная сторона), с д. 11 по д. 95 (нечетная сторона);
- Высоковольтная д. 47 -ГБУ РО Рязанский Дом ребенка;
- Островского д.51а УФСИН по Рязанской области
- Стройкова, д. 96 -ГБУ РО ОККД;
- Стройкова д. 85 -ГБУ РО ГКБСМП;
- Стройкова д.79/51 -Род. дом№ 2;
- Высоковольтная д.6 — АО «Глобус»
- Пл. Димитрова д.4 — Гостиница «Ловеч»
- ЦТП/котельные-
- Высоковольтная д.33а, 14а, 16а, 37а, 7а (мед. городок);
- Вокзальная д.7а, 99а;
- Ленинского Комсомола д. 3 В, 19б, 30д, 85 В, 134/56;
- 1-я Железнодорожная д.60;1-я Линия д.4а;
- Типанова д.16а; МОГЭС д. 28 стр.1;Пожарный пер. д.1;
- Первомайский пр-т д.74б;С. Середы д. 38,
- Троллейбусный пер. д.6а, Гагарина д.83б;
- Дзержинского д.24а, 59 б, 62а;Татарская д.15а,
- Октябрьский гор. д.7а;Чкалова д. 1 б,
- Островского д. 24 б, 31а, Шевченко д.93а.