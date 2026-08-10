Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
24°
Срд, 12
21°
Чтв, 13
14°
ЦБ USD 82.61 0.44 11/08
ЦБ EUR 95.29 0.45 11/08
Нал. USD 83.01 / 83.99 10/08 19:20
Нал. EUR 96.56 / 97.90 10/08 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
745
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 058
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
984
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о массовом отключении воды в ночь на 11 августа
Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Мопровский тупик 2, 3, 4, 5; 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-я Линия 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 15а, 17, 20, 22, 28а, 30, 30а; 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона); 1905 года переулок 1а; и т. д.

Рязанцев предупредили об отключении воды в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Мопровский тупик 2, 3, 4, 5;
  • 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17;
  • 1-я Линия 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 15а, 17, 20, 22, 28а, 30, 30а;
  • 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона);
  • 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона);
  • 1905 года переулок 1а;
  • 1-я Железнодорожная с д. 12 по д.60а (четная сторона);
  • 2-я Железнодорожная с д. 30 по д. 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона
  • 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • 2-й Мопровский переулок д. 10,12,13,15,24,28;
  • 2-й Осенний переулок 4, 6, 8, 10, 14;
  • 2-я Линия с д. 10 по д.50/36 (четная сторона) и с д. 1 по д. 29 (нечетная сторона);
  • 3-й Мопровский переулок 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12, 44, 46, 48, 48 корп.1, 50, 52, 54;
  • 3-й переулок МОГЭС 1, 3;
  • 3-я Линия с д. 2 по д. 20 (четная сторона) и с д. 9 по д. 25 (нечетная сторона);
  • 4-я Линия с д.2/1 по д. 60 (четная сторона) и с д. 1 по д. 73 (нечетная сторона);
  • 5-я Линия с д. 28 по д.70/25 (четная сторона) и с д. 43 по д.75/1 (нечетная сторона);
  • 6-я Линия с д. 4 по д. 56 (четная сторона) и с д. 15 по д.49/7 (нечетная сторона);
  • 7-я Линия с д. 10 по д.44/13 (четная сторона) и с д. 5 по д.35/15 (нечетная сторона);
  • 8-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона);
  • 9-я Линия с д. 2 по д. (четная сторона) и с д. по д. (нечетная сторона);
  • Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четная сторона), с д.1/28 по д. 55 (нечетная сторона);
  • Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четная сторона), с д. 5 по д. 105 (нечетная сторона)
  • Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четная сторона), с д. 5 по д. 49 (нечетная сторона);
  • Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четная сторона), с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
  • Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четная сторона) и с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
  • Дорожный переулок 1/3, 3;
  • Заводской проезд 3, 4, 6а;
  • Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Кооперативный переулок 13, 15, 17;
  • Лен. Комсомола с д. 4 по д. 146 (четная сторона), с д. 1 по д.141/33 (нечетная сторона);
  • Малое шоссе 3, 28;
  • Октябрьский городок с д. 8 по д. 48 (четная сторона), с д. 9 по д. 53 (нечетная сторона);
  • Первомайский пр-т с д. 54 по д.78/93 (четная сторона), с д.29/2 по д. 63 (нечетная сторона
  • переулок 9-й Линии 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
  • переулок Осипенко с д. 4 по д. 26 (четная сторона), с д. 3 по д. 21 (нечетная сторона
  • площадь Димитрова 3, 3 корп.1, 3 корп.2;
  • профессора Никулина с д. 2 по д. 50 (четная сторона), с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона)
  • Пушкина с д. 14 по д. 56 (четная сторона), с д. 13 по д.51/41 (нечетная сторона);
  • С. Середы д.28/29, с д. 11 по д. 37 (нечетная сторона);
  • Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона);
  • Стройкова с д. 18 по д. 114 (четная сторона), с д.1/64 по д. 71 (нечетная сторона);
  • Татарская с д. 4 по д. 68 (четная сторона), с д. 7 по д. 93 (нечетная сторона);
  • Типанова 13, 15, 16, 16 корп.1, 17, 20, 21, 22;
  • Транспортный переулок 4, 12;
  • Троллейбусный переулок 3, 4, 6, 19, 21;
  • Цветной бульвар 1, 5, 6, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а;
  • Чернобаевская 1а, 4, 26;
  • Чкалова с д. 4 по д. 62 (четная сторона), с д. 1 по д. 13 (нечетная сторона);
  • Чернобаевская с д. 1 по д. 17 (четная сторона) и д. 4, 26
  • Шевченко с д.10/23 по д. 82 (четная сторона), с д. 11 по д. 95 (нечетная сторона);
  • Высоковольтная д. 47 -ГБУ РО Рязанский Дом ребенка;
  • Островского д.51а УФСИН по Рязанской области
  • Стройкова, д. 96 -ГБУ РО ОККД;
  • Стройкова д. 85 -ГБУ РО ГКБСМП;
  • Стройкова д.79/51 -Род. дом№ 2;
  • Высоковольтная д.6 — АО «Глобус»
  • Пл. Димитрова д.4 — Гостиница «Ловеч»
  • ЦТП/котельные-
  • Высоковольтная д.33а, 14а, 16а, 37а, 7а (мед. городок);
  • Вокзальная д.7а, 99а;
  • Ленинского Комсомола д. 3 В, 19б, 30д, 85 В, 134/56;
  • 1-я Железнодорожная д.60;1-я Линия д.4а;
  • Типанова д.16а; МОГЭС д. 28 стр.1;Пожарный пер. д.1;
  • Первомайский пр-т д.74б;С. Середы д. 38,
  • Троллейбусный пер. д.6а, Гагарина д.83б;
  • Дзержинского д.24а, 59 б, 62а;Татарская д.15а,
  • Октябрьский гор. д.7а;Чкалова д. 1 б,
  • Островского д. 24 б, 31а, Шевченко д.93а.