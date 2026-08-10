Рязанцев предупредили о массовом отключении воды в ночь на 11 августа

Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Мопровский тупик 2, 3, 4, 5; 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-я Линия 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 15а, 17, 20, 22, 28а, 30, 30а; 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона); 1905 года переулок 1а; и т. д.

Рязанцев предупредили об отключении воды в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 21:00 10 августа до 06:00 11 августа по адресам: