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Россиянам рассказали, какая программа в Windows значительно замедляет ОС
Издание Windows Latest сообщило, что встроенные в Windows 11 приложения стали причиной замедления работы операционной системы. Журналисты обратили внимание на приложение «Погода», которое в режиме ожидания потребляет 1,2 гигабайта оперативной памяти. Они раскритиковали этот сервис, назвав его «рекламным программным обеспечением с иконкой погоды». «Погода» в macOS не показывает рекламу и использует лишь около 250 мегабайт памяти в фоновом режиме. Журналисты объяснили, что проблема связана с плохой оптимизацией Windows: приложение «Погода» в Windows 11 является веб-приложением, тогда как аналог в macOS — нативным. В заключение они напомнили, что еще в марте Microsoft пообещала переписать все приложения и сделать их нативными.

Издание Windows Latest сообщило, что встроенные в Windows 11 приложения стали причиной замедления работы операционной системы. Об этом пишет «Лента. ру».

Журналисты обратили внимание на приложение «Погода», которое в режиме ожидания потребляет 1,2 гигабайта оперативной памяти. Они раскритиковали этот сервис, назвав его «рекламным программным обеспечением с иконкой погоды».

Авторы статьи провели сравнение с аналогичным приложением в macOS от Apple, отметив, что «Погода» в macOS не показывает рекламу и использует лишь около 250 мегабайт памяти в фоновом режиме.

Журналисты объяснили, что проблема связана с плохой оптимизацией Windows: приложение «Погода» в Windows 11 является веб-приложением, тогда как аналог в macOS — нативным. В заключение они напомнили, что еще в марте Microsoft пообещала переписать все приложения и сделать их нативными.