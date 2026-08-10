Россиян предупредили о проблемах при оплате картами Visa и Mastercard

Россияне, использующие карты Visa и Mastercard, столкнутся с проблемами при оплате в интернете. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), передает РИА Новости. Сложности могут возникнуть из-за перехода сервисов НСПК на российские сертификаты безопасности. Отмечается, что это может повлиять на работу международных платежных систем.

Россияне, использующие карты Visa и Mastercard, столкнутся с проблемами при оплате в интернете. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), передает РИА Новости.

Сложности могут возникнуть из-за перехода сервисов НСПК на российские сертификаты безопасности. Отмечается, что это может повлиять на работу международных платежных систем.