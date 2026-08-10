Рисунки рязанских детей с онкозаболеваниями украсили ракету, полетевшую в космос

Рисунки рязанских детей с онкозаболеваниями улетели в космос на «Ракете Мечты II», которая стартовала с Байконура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Отмечается, что проект объединил детей из России и восьми других стран, чьи работы украшают корпус ракеты-носителя. Среди авторов рисунков — несколько пациентов отделения химиотерапии Рязанской областной детской больницы, которые успешно прошли лечение. Общая площадь коллажа из детских рисунков составляет 43 м². На борту ракеты размещен слоган: «Жизнь не имеет конца», выбранный благотворительным фондом-организатором «Юнити».

Рисунки рязанских детей с онкозаболеваниями улетели в космос на «Ракете Мечты II», которая стартовала с Байконура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что проект объединил детей из России и восьми других стран, чьи работы украшают корпус ракеты-носителя. Среди авторов рисунков — несколько пациентов отделения химиотерапии Рязанской областной детской больницы, которые успешно прошли лечение.

Общая площадь коллажа из детских рисунков составляет 43 м². На борту ракеты размещен слоган: «Жизнь не имеет конца», выбранный благотворительным фондом-организатором «Юнити».

Перед стартом с детьми встретились глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и руководитель NASA Джаред Айзекман. Они пообщались с детьми и оставили им автографы. Ракета с экипажем 75-й экспедиции уже отправилась к Международной космической станции.