Пьяный водитель устроил в Рязани массовое ДТП с двумя пострадавшими подростками

ДТП произошло 8 августа, примерно в 00:05, около дома № 25 на улице Спортивной. По предварительной информации полицейских, пьяный 53-летний житель Шиловского района двигался за рулем Toyota Camry. Он столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 45-летнего жителя Рязани и Lada Granta под управлением 29-летнего мужчины. Водитель автомобиля Toyota Camry, а также 29-летняя пассажирка Lada Granta и пассажиры автомобиля Nissan X-Trail в возрасте 15 и 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Пьяный водитель устроил в Рязани массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 8 августа, примерно в 00:05, около дома № 25 на улице Спортивной.

По предварительной информации полицейских, пьяный 53-летний житель Шиловского района двигался за рулем Toyota Camry. Он столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 45-летнего жителя Рязани и Lada Granta под управлением 29-летнего мужчины.

Водитель автомобиля Toyota Camry, а также 29-летняя пассажирка Lada Granta и пассажиры автомобиля Nissan X-Trail в возрасте 15 и 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.