Путин заявил, что удаленка поможет развивать малые поселения

Президент России Владимир Путин заявил, что современные технологии позволяют людям эффективно работать, не переезжая в крупные города. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Бурятию на встрече с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. По словам главы государства, развитие интернета, современных технологий и искусственного интеллекта дает возможность найти баланс между развитием крупных экономических центров и сохранением населения в регионах.

Президент России Владимир Путин заявил, что современные технологии позволяют людям эффективно работать, не переезжая в крупные города. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Бурятию на встрече с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

По словам главы государства, развитие интернета, современных технологий и искусственного интеллекта дает возможность найти баланс между развитием крупных экономических центров и сохранением населения в регионах.

«Оказывается, можно эффективно работать и находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что такие возможности могут использоваться для развития небольших населенных пунктов и создания условий, при которых людям необязательно переезжать в крупные города ради работы.