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Порядок выплат пострадавшим от атаки БПЛА в Рязанской области скорректируют
Согласно документу, юридические лица и предприниматели смогут получить компенсации только при условии регистрации и постановки на налоговый учет на территории Рязанской области. Выплаты будут носить однократный характер. Для физических лиц вводятся дополнительные требования к пакету документов. Заявителям потребуется предоставлять копии всех страниц паспорта. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество теперь будут подтверждаться исключительно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Порядок выплат пострадавшим от атаки БПЛА в Рязанской области скорректируют. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, юридические лица и предприниматели смогут получить компенсации только при условии регистрации и постановки на налоговый учет на территории Рязанской области. Выплаты будут носить однократный характер.

Для физических лиц вводятся дополнительные требования к пакету документов. Заявителям потребуется предоставлять копии всех страниц паспорта. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество теперь будут подтверждаться исключительно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Также корректируются основания для отказа в предоставлении компенсации. Выплату не начислят, если документы представлены не в полном объеме.

Напомним, ночью 29 июля над Рязанской областью сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Позже WB предложил рязанским продавцам обратиться за выплатами к местным властям, представители компании также встретились с предпринимателями.

Подробнее о произошедшем — в сюжете РЗН.Инфо.