Павел Малков рассказал о восстановлении лесов в Рязанской области по нацпроекту «Экологическое благополучие»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о восстановлении лесов и уходе за молодыми посадками в регионе по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили на сайте облправительства. Глава региона отметил, что специалисты лесничеств проводят агроуходы: рыхлят почву, чтобы сохранить влагу, и убирают сорняки.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о восстановлении лесов и уходе за молодыми посадками в регионе по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили на сайте облправительства.

Глава региона отметил, что специалисты лесничеств проводят агроуходы: рыхлят почву, чтобы сохранить влагу, и убирают сорняки.

«Благодаря этому молодые деревья лучше приживаются и быстрее крепнут. На одном участке такие работы могут проводить до четырех раз за сезон. С начала года агроуходы уже выполнены на площади 2,8 тысячи гектаров, а всего в этом году планируем охватить площадь 7,7 тысячи гектаров», — сказал Павел Малков.

Кроме того, в 2026 году в регионе проведено искусственное лесовосстановление на площади 633 га, которое продолжится осенью. Тогда сеянцы сосны высадят еще на 488 га. Кроме того, специалисты осуществляют дополнительную посадку деревьев в тех местах, где саженцы не прижились в силу естественных причин.

Павел Малков обратил внимание, что в Рязанской области продолжается пожароопасный сезон. Он призвал соблюдать правила пожарной безопасности.

В публикации напомнили, что если заметили дым или возгорание, то нужно сразу сообщить об этом в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00.