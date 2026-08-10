Новый способ оплаты парковки появился в Рязани

Рязанцы смогут оплачивать городские парковки через приложения «Яндекс Go» и «Заправки». Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе компании. Яндекс Go добавила новую функцию в приложения. Оплатить парковочное место теперь можно в разделе «Парковки». В приложении «Заправки» он находится на главной странице, а в «Яндекс Go» — внутри сервиса «Заправки». Парковочные зоны отмечены разными цветами в зависимости от цены. Водитель сразу увидит стоимость и сможет выбрать подходящее место. Затем останется указать госномер автомобиля, длительность парковки, а также оплатить ее картой. При этом есть возможность досрочно завершить стоянку или продлить ее.

Рязанцы смогут оплачивать городские парковки через приложения «Яндекс Go» и «Заправки». Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе компании.

Яндекс Go добавила новую функцию в приложения. Оплатить парковочное место теперь можно в разделе «Парковки». В приложении «Заправки» он находится на главной странице, а в «Яндекс Go» — внутри сервиса «Заправки».

Парковочные зоны отмечены разными цветами в зависимости от цены. Водитель сразу увидит стоимость и сможет выбрать подходящее место. Затем останется указать госномер автомобиля, длительность парковки, а также оплатить ее картой.

При этом есть возможность досрочно завершить стоянку или продлить ее.

Фото в галерее — пресс-служба Яндекс Go.