Над Россией ночью уничтожили 456 украинских беспилотников

Атаки отражены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.