Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
23°
Втр, 11
24°
Срд, 12
19°
ЦБ USD 82.17 0.76 08/08
ЦБ EUR 94.84 0.78 08/08
Нал. USD 83.21 / 83.15 10/08 15:55
Нал. EUR 96.56 / 97.45 10/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
690
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
972
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
941
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Над Россией ночью уничтожили 456 украинских беспилотников
Атаки отражены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

Над Россией ночью уничтожили 456 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаки отражены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями.

Кроме того, БПЛА перехватили над московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.