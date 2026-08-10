Минтранс предложил регулировать цены на проезд в общественном транспорте

Минтранс России предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Никитин предложил перевести общественный транспорт на контрактную систему с регулируемыми тарифами. В таком случае региональные или городские власти будут выступать заказчиками и самостоятельно определять основные параметры работы маршрутов.

Минтранс России предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам министра, сейчас общественный транспорт в регионах часто финансируется по остаточному принципу. Из-за этого существует большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами, а стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно.

Никитин предложил перевести общественный транспорт на контрактную систему с регулируемыми тарифами. В таком случае региональные или городские власти будут выступать заказчиками и самостоятельно определять основные параметры работы маршрутов.

В частности, власти смогут устанавливать регулярность движения, время работы и классы транспортных средств.