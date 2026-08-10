Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
24°
Срд, 12
21°
Чтв, 13
14°
ЦБ USD 82.61 0.44 11/08
ЦБ EUR 95.29 0.45 11/08
Нал. USD 83.01 / 83.99 10/08 19:20
Нал. EUR 96.56 / 97.90 10/08 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
745
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 058
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
983
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Глава Банка России призвала улучшить контроль за водителями без ОСАГО
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, это поможет увеличить прибыль страховых компаний. На заседании президиума Госсовета она отметила, что сейчас многие водители не имеют страховки, и это приводит к убыткам для страховщиков. Набиуллина рассказала, что выплаты по ОСАГО превышают сборы и достигают 103%. Она подчеркнула, что необходимо внедрить техническую систему контроля, чтобы убедиться, что водители имеют полисы. Отмечается, что это может привести к увеличению числа купленных страховок и дополнительным доходам для страховых компаний. Однако она также отметила, что рост тарифов на ОСАГО не должен произойти, даже если появится дополнительная прибыль.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила улучшить контроль за водителями, которые ездят без полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, это поможет увеличить прибыль страховых компаний. На заседании президиума Госсовета она отметила, что сейчас многие водители не имеют страховки, и это приводит к убыткам для страховщиков.

Набиуллина рассказала, что выплаты по ОСАГО превышают сборы и достигают 103%. Она подчеркнула, что необходимо внедрить техническую систему контроля, чтобы убедиться, что водители имеют полисы.

Отмечается, что это может привести к увеличению числа купленных страховок и дополнительным доходам для страховых компаний. Однако она также отметила, что рост тарифов на ОСАГО не должен произойти, даже если появится дополнительная прибыль.