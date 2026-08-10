Глава Банка России призвала улучшить контроль за водителями без ОСАГО

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, это поможет увеличить прибыль страховых компаний. На заседании президиума Госсовета она отметила, что сейчас многие водители не имеют страховки, и это приводит к убыткам для страховщиков. Набиуллина рассказала, что выплаты по ОСАГО превышают сборы и достигают 103%. Она подчеркнула, что необходимо внедрить техническую систему контроля, чтобы убедиться, что водители имеют полисы. Отмечается, что это может привести к увеличению числа купленных страховок и дополнительным доходам для страховых компаний. Однако она также отметила, что рост тарифов на ОСАГО не должен произойти, даже если появится дополнительная прибыль.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила улучшить контроль за водителями, которые ездят без полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, это поможет увеличить прибыль страховых компаний. На заседании президиума Госсовета она отметила, что сейчас многие водители не имеют страховки, и это приводит к убыткам для страховщиков.

Набиуллина рассказала, что выплаты по ОСАГО превышают сборы и достигают 103%. Она подчеркнула, что необходимо внедрить техническую систему контроля, чтобы убедиться, что водители имеют полисы.

Отмечается, что это может привести к увеличению числа купленных страховок и дополнительным доходам для страховых компаний. Однако она также отметила, что рост тарифов на ОСАГО не должен произойти, даже если появится дополнительная прибыль.