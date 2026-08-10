Две развязки Северного обхода в Рязани отремонтируют за 257,5 млн рублей

Подрядчику предстоит привести в порядок участок трассы протяженностью более пяти километров, включая транспортные развязки в районе «Круиза» и поселка Борки. Работы запланированы на период с 1 апреля по 31 августа 2027 года. Согласно технической документации, на Северном обходе снимут старый слой асфальта методом холодного фрезерования и уложат новое покрытие. Также специалистам предстоит заменить резиновые компенсаторы на деформационных швах и обеспечить герметичность стыков. На верхний слой асфальтобетона и обновленные швы устанавливается гарантийный срок пять лет.

Две развязки Северного обхода в Рязани отремонтируют за 257,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит привести в порядок участок трассы протяженностью более пяти километров, включая транспортные развязки в районе ТЦ «Круиз» и поселка Борки. Работы запланированы на период с 1 апреля по 31 августа 2027 года.

Согласно технической документации, на Северном обходе снимут старый слой асфальта методом холодного фрезерования и уложат новое покрытие. Также специалистам предстоит заменить резиновые компенсаторы на деформационных швах и обеспечить герметичность стыков.

На верхний слой асфальтобетона и обновленные швы устанавливается гарантийный срок пять лет.