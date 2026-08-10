ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

Центральный банк России повысил официальные курсы основных иностранных валют на вторник, 11 августа. Об этом свидетельствуют данные регулятора. Курс доллара вырос на 43,95 копейки и составил 82,6 рубля. Евро подорожал на 44,9 копейки — до 95,28 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 8,91 копейки, достигнув 12,25 рубля.