ЦБ призвал кредиторов поддержать пострадавших от терактов ВСУ предпринимателей

В публикации ЦБ указано, что кредиторам следует идти навстречу заемщикам, даже если те не имеют права на кредитные каникулы в силу закона. Реструктуризацию предлагается рассматривать как отдельную меру поддержки бизнеса. При этом, как отметили в регуляторе, кредиторы не должны начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также предъявлять требования о досрочном погашении кредита. В случае изменения условий договора банк обязан оперативно направить заёмщику уточненную информацию о новом графике платежей.

ЦБ призвал кредиторов поддержать малые и средние предприятия, которые пострадали от терактов ВСУ. Предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией займов и кредитов. Соответствующая информация опубликована 10 августа на сайте регулятора.

В публикации ЦБ указано, что кредиторам следует идти навстречу заемщикам, даже если те не имеют права на кредитные каникулы в силу закона. Реструктуризацию предлагается рассматривать как отдельную меру поддержки бизнеса.

При этом, как отметили в регуляторе, кредиторы не должны начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также предъявлять требования о досрочном погашении кредита. В случае изменения условий договора банк обязан оперативно направить заемщику уточненную информацию о новом графике платежей.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что реструктуризация не должна привести к ухудшению кредитной истории предпринимателей.