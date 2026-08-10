Археологи обнаружили 10 погребений на Старой Рязани

Одно из найденных погребений принадлежит женщине и датируется концом XI века. В ходе раскопок в ногах женщины был найден фрагмент лепного сосуда, а на поясе — два перстня и кольца из цветного металла, а также браслеты на руках и бубенчик с цепочкой. Также на шее находилась коллекция из более 30 бусин из стекла различных типов, свыше 300 единиц стеклянного бисера и стекляруса. Кроме того, археологи извлекли четыре височных кольца, одно семилопастное и гривну из черного металла.

На Старой Рязани археологи обнаружили 10 погребений. Об они сообщили в группе ВКонтакте.

Одно из найденных погребений принадлежит женщине и датируется концом XI века. В ходе раскопок в ногах женщины был найден фрагмент лепного сосуда, а на поясе — два перстня и кольца из цветного металла, а также браслеты на руках и бубенчик с цепочкой.

Также на шее находилась коллекция из более 30 бусин из стекла различных типов, свыше 300 единиц стеклянного бисера и стекляруса. Кроме того, археологи извлекли четыре височных кольца, одно семилопастное и гривну из черного металла.