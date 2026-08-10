59% россиян заявили, что общественный транспорт стал менее удобным

Доля россиян, которые считают общественный транспорт менее удобным, чем год назад, выросла с 42% до 59%. Такие данные привел руководитель исполкома Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина, пишет ТАСС. В опросах ежегодного мониторинга участвуют около 15 тыс. пассажиров и водителей. При этом 54% опрошенных заметили обновление транспортного парка. Однако решения об изменении маршрутов, переносе остановок и смене типов автобусов в регионах, по словам Кузнецова, не всегда принимаются с учетом мнения жителей.

Доля россиян, которые считают общественный транспорт менее удобным, чем год назад, выросла с 42% до 59%. Такие данные привел руководитель исполкома Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

В опросах ежегодного мониторинга участвуют около 15 тыс. пассажиров и водителей.

При этом 54% опрошенных заметили обновление транспортного парка. Однако решения об изменении маршрутов, переносе остановок и смене типов автобусов в регионах, по словам Кузнецова, не всегда принимаются с учетом мнения жителей.

Кузнецов отметил, что пассажиров волнуют не только возраст автобусов, но и расписание, время ожидания и заполненность транспорта. Он предложил учитывать удовлетворенность граждан при оценке качества транспортного обслуживания.