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40 родителей привлекли к ответственности после рейдов ПДН в Рязанской области
В Рязанской области с 3 по 7 августа инспекторы по делам несовершеннолетних провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Об этом сообщили в региональном УМВД. Во время ночных рейдов полицейские выявили 29 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без законных представителей. Всего к административной ответственности привлекли 40 родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе за передачу подросткам транспорта без права управления.

В Рязанской области с 3 по 7 августа инспекторы по делам несовершеннолетних провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время ночных рейдов полицейские выявили 29 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без законных представителей.

Всего к административной ответственности привлекли 40 родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе за передачу подросткам транспорта без права управления.

Кроме того, инспекторы выявили 20 несовершеннолетних, употреблявших алкоголь. В отношении взрослых, вовлекавших подростков в распитие спиртного, составили административные протоколы.

Еще 5 работников торговли привлекли к ответственности за продажу алкоголя и энергетических напитков несовершеннолетним. Одна несовершеннолетняя помещена в ЦВСНП УМВД.

Также в Скопине возбудили уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ. По версии следствия, взрослый допустил управление мототранспортом несовершеннолетним, что привело к ДТП.