Жителей Рязани напугала бегающая около домов лиса
Лису заметили на улице Птицеводов. Отмечается, что ее видели там уже несколько раз. Рязанцы отметили «неадекватное поведение» лисы и предположили, что она может быть заражена бешенством.
Жителей Рязани напугала бегающая около домов лиса. Пост об этом 9 июля опубликован в соцсетях.
Лису заметили на улице Птицеводов. Уточняется, что ее видели там уже несколько раз.
Рязанцы отметили «неадекватное поведение» лисы и предположили, что она может быть заражена бешенством.
Видео: соцсети.