Жителей Рязани напугала бегающая около домов лиса

Лису заметили на улице Птицеводов. Отмечается, что ее видели там уже несколько раз. Рязанцы отметили «неадекватное поведение» лисы и предположили, что она может быть заражена бешенством.

Жителей Рязани напугала бегающая около домов лиса. Пост об этом 9 июля опубликован в соцсетях.

Лису заметили на улице Птицеводов. Уточняется, что ее видели там уже несколько раз.

Рязанцы отметили «неадекватное поведение» лисы и предположили, что она может быть заражена бешенством.

Видео: соцсети.