Желтый уровень опасности объявили в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за грозы, дождя, града, сильного ветра порывами до 13-18 м/с, а также из-за жары до +32 градусов. Отмечается, что непогода сохранится до 10 июля.