Задержан объявленный в розыск рязанец

В отдел полиции от местного подразделения службы судебных приставов поступила ориентировка на розыск 38-летнего мужчины. Ранее жителя уличили в неуплате алиментов. Мужчина уклонялся от исполнения назначенного наказания, его объявили в розыск. Оперативники установили места, где злоумышленник мог скрываться, и взяли их под наблюдение. Вскоре мужчину задержали и передали инициаторам розыска.

В Скопине задержали объявленного в розыск мужчину. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отдел полиции от местного подразделения службы судебных приставов поступила ориентировка на розыск 38-летнего мужчины. Ранее жителя Скопина уличили в неуплате алиментов. Мужчина уклонялся от исполнения назначенного наказания, его объявили в розыск.

Оперативники установили места, где злоумышленник мог скрываться, и взяли их под наблюдение.

Вскоре мужчину задержали и передали инициаторам розыска.