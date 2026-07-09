Задержан объявленный в розыск рязанец
В отдел полиции от местного подразделения службы судебных приставов поступила ориентировка на розыск 38-летнего мужчины. Ранее жителя уличили в неуплате алиментов. Мужчина уклонялся от исполнения назначенного наказания, его объявили в розыск. Оперативники установили места, где злоумышленник мог скрываться, и взяли их под наблюдение. Вскоре мужчину задержали и передали инициаторам розыска.
В Скопине задержали объявленного в розыск мужчину. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В отдел полиции от местного подразделения службы судебных приставов поступила ориентировка на розыск 38-летнего мужчины. Ранее жителя Скопина уличили в неуплате алиментов. Мужчина уклонялся от исполнения назначенного наказания, его объявили в розыск.
Оперативники установили места, где злоумышленник мог скрываться, и взяли их под наблюдение.
Вскоре мужчину задержали и передали инициаторам розыска.