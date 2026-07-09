В рязанском посёлке произошёл пожар

Пожар в посёлке Выша Шацкого округа случился 8 июля. Диспетчеру о случившемся сообщили в 01:21. Горела хозяйственная постройка. Её тушили 10 человек, две единицы техники. Также на месте работала добровольная пожарная команда. По данным ведомства, постройка повреждена огнём по всей площади. Пострадавших нет.