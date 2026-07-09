В Рязанской области за сутки зафиксировали около 30 тысяч нарушений ПДД

За сутки на дорогах региона зафиксировали 27 555 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно. Также выявлено 4 нарушения, совершенные пешеходами. 21 нарушение совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 30 нарушений, связанных тонировкой.

В Рязанской области за сутки зафиксировали около 30 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщает региональная ГАИ.

За сутки на дорогах региона зафиксировали 27 555 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно.

Также выявлено 4 нарушения, совершенные пешеходами. 21 нарушение совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 30 нарушений, связанных тонировкой.