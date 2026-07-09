В Рязанской области сгорел автомобиль

Пожар произошел 8 июля в Сасове. В 01:55 диспетчеру поступило сообщение о случившемся. Автомобиль тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара — три квадратных метра. Пострадавших нет.