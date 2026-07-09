В Рязанской области с начала года утонули семь человек

В Рязанской области с начала 2026 года на водоемах погибли семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года утонули четыре человека, среди которых были двое детей 6 и 14 лет. В МЧС отметили, что основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах и употребление алкоголя. Все случаи произошли на водоемах, не предназначенных для купания, а погибшие взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.