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В Рязанской области проведут рейды по перевозке детей
В среду, 9 июля, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия «Детское удерживающее устройство». В Госавтоинспекции напомнили, что детей младше семи лет необходимо перевозить в автомобиле с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

В среду, 9 июля, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия «Детское удерживающее устройство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная цель рейда — напомнить автомобилистам о необходимости использовать детские удерживающие устройства и обеспечить безопасность юных пассажиров.

В Госавтоинспекции напомнили, что детей младше семи лет необходимо перевозить в автомобиле с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка.

За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.