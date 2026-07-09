В Рязанской области проходит акция по очистке водоёмов

В Рязанской области продолжается акция по очистке берегов рек, озёр и других водоёмов в рамках проекта «Вода России». С апреля к акции присоединились 18 муниципалитетов. За это время очищено почти 21 километр береговой линии и собрано более 50 кубометров мусора. Субботники прошли на берегах различных водоёмов, включая Оку, Проню, Вёрду, Шачу, Плетёнку, Трубеж, Вожу, Киницу, Алешню, Пет и другие. Также уборка была проведена у озёр Святое, Ямище, Боровое, на прудах и ручьях. В акции приняли участие почти 700 добровольцев, среди которых школьники, студенты, представители ТОСов, трудовые коллективы предприятий, общественные организации, корпоративные волонтёры и неравнодушные жители региона.

В Рязанской области проходит акция по очистке водоёмов. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.

В Рязанской области продолжается акция по очистке берегов рек, озёр и других водоёмов в рамках проекта «Вода России». С апреля к акции присоединились 18 муниципалитетов.

За это время очищено почти 21 километр береговой линии и собрано более 50 кубометров мусора. Субботники прошли на берегах различных водоёмов, включая Оку, Проню, Вёрду, Шачу, Плетёнку, Трубеж, Вожу, Киницу, Алешню, Пет и другие. Также уборка была проведена у озёр Святое, Ямище, Боровое, на прудах и ручьях.

В акции приняли участие почти 700 добровольцев, среди которых школьники, студенты, представители ТОСов, трудовые коллективы предприятий, общественные организации, корпоративные волонтёры и неравнодушные жители региона.