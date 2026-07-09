В Рязанской области предотвратили более 2 тысяч попыток проноса запрещенных предметов в суды

С начала 2026 года судебные приставы в Рязанской области предотвратили свыше 2 тысяч попыток проноса запрещённых предметов. Эти действия осуществлялись в рамках обеспечения безопасности судов и участников судебных процессов. Отмечается, что к запрещённым предметам относятся оружие, его части и механизмы, боеприпасы, колюще-режущие предметы, взрывчатые и ядовитые вещества, а также другие предметы, которые могут нарушить установленный порядок деятельности суда.

В Рязанской области предотвратили более 2 тысяч попыток проноса запрещенных предметов в суды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП

С начала 2026 года судебные приставы в Рязанской области предотвратили свыше 2 тысяч попыток проноса запрещённых предметов. Эти действия осуществлялись в рамках обеспечения безопасности судов и участников судебных процессов.

Отмечается, что к запрещённым предметам относятся оружие, его части и механизмы, боеприпасы, колюще-режущие предметы, взрывчатые и ядовитые вещества, а также другие предметы, которые могут нарушить установленный порядок деятельности суда.