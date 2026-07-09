В Рязанской области появится еще один ФАП

В деревне Борисовка Александро-Невского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт Отмечается, что основной каркас здания уже собран. В ближайшее время строители начнут внутреннюю отделку помещений и установку современного медицинского оборудования.