В Рязанской области появится еще один ФАП
В деревне Борисовка Александро-Невского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт Отмечается, что основной каркас здания уже собран. В ближайшее время строители начнут внутреннюю отделку помещений и установку современного медицинского оборудования.
В Рязанской области появится еще один ФАП. Об этом сообщает ИД «Пресса».
В деревне Борисовка Александро-Невского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт
Отмечается, что основной каркас здания уже собран. В ближайшее время строители начнут внутреннюю отделку помещений и установку современного медицинского оборудования.