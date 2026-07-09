В Рязанской области осудят водителя автопоезда за смертельное ДТП

Установлено, что в декабре 2025 года 61-летний обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по трассе Р-132 «Золотое кольцо». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, водитель которой в результате погиб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в Рязанский районный суд.