В Рязанской области остановили девочку-подростка за рулем мотоцикла

В Старожиловском районе остановили 14-летнюю девочку-подростка за рулем мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Подростка отстранили от управления. Мотоцикл отправили на штрафстоянку. На место происшествия вызвали родителя несовершеннолетней, ему грозит административная ответственность по трем статьям КоАП.

В Старожиловском районе остановили 14-летнюю девочку-подростка за рулем мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Подростка отстранили от управления. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

На место происшествия вызвали родителя несовершеннолетней, ему грозит административная ответственность по трем статьям КоАП.

Первое нарушение — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. За это предусмотрен штраф 30 000 рублей.

Второе — управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке. Предусмотрен штраф 500 рублей.

Кроме того, законных представителей привлекут к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Грозит штраф от 500 рублей до двух тысяч.