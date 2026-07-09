В Рязанской области остановили девочку-подростка за рулем мотоцикла

В Старожиловском районе остановили 14-летнюю девочку-подростка за рулем мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
Подростка отстранили от управления. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.
На место происшествия вызвали родителя несовершеннолетней, ему грозит административная ответственность по трем статьям КоАП.
Первое нарушение — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. За это предусмотрен штраф 30 000 рублей.
Второе — управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке. Предусмотрен штраф 500 рублей.
Кроме того, законных представителей привлекут к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Грозит штраф от 500 рублей до двух тысяч.