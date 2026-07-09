В Рязани запретят парковаться на улице Семашко

С 1 августа планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств в районе дома № 38/40 на улице Семашко. Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».