В Рязани произошло ДТП с участием «Киа»
ДТП произошло утром 9 июля. На Московском шоссе, после пересечения с улицей Народный бульвар, столкнулись легковушка и грузовик. По словам читателей, на месте собирается пробка. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
В Рязани столкнулись «Киа» и грузовик. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
ДТП произошло утром 9 июля. На Московском шоссе, после пересечения с улицей Народный бульвар, столкнулись легковушка и грузовик.
По словам читателей, на месте собирается пробка.
Данных о пострадавших нет.
Подробности уточняются.