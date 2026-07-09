В Рязани произошло ДТП с участием «Киа»

ДТП произошло утром 9 июля. На Московском шоссе, после пересечения с улицей Народный бульвар, столкнулись легковушка и грузовик. По словам читателей, на месте собирается пробка. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.