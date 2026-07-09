В Рязани осудили курьера, обманувшего двух пенсионерок почти на 900 тысяч рублей

В Рязани Московский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Подмосковья, признанному виновным в мошенничестве. В декабре 2025 года мужчина выполнял роль курьера в преступной группе. Соучастники звонили двум пожилым женщинам и убеждали, что с их счетов якобы пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных организаций. Общая сумма ущерба составила 890 тысяч рублей. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Рязани Московский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Подмосковья, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Суд установил, что в декабре 2025 года мужчина выполнял роль курьера в преступной группе. Соучастники звонили двум пожилым женщинам с подменных номеров, представлялись сотрудниками правоохранительных и государственных органов и убеждали, что с их счетов якобы пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных организаций.

Поверив мошенникам, пенсионерки передали свои сбережения курьеру. Общая сумма ущерба составила 890 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора в интересах потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба в полном объеме.