В России создадут цифровой реестр совместимости лекарств и продуктов питания

Замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что база данных объединит нутригенетику и фармакогенетику. Врачи и пациенты смогут подбирать лечение и диету индивидуально, с учетом генетического профиля человека (например, реестр учтет, как грейпфрут меняет действие лекарств от давления и статинов). С 1 сентября в РФ вводится официальная специальность «нутрициолог» и появятся «врачи здорового долголетия».

В России создадут цифровой реестр совместимости лекарств и продуктов питания. Об этом сообщает URA.RU .

Замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что база данных объединит нутригенетику и фармакогенетику. Врачи и пациенты смогут подбирать лечение и диету индивидуально, с учетом генетического профиля человека (например, реестр учтет, как грейпфрут меняет действие лекарств от давления и статинов).

С 1 сентября в РФ вводится официальная специальность «нутрициолог» и появятся «врачи здорового долголетия».