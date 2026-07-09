В России предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет

С инициативой выступили в Общественной палате. Размер выплаты, по мнению Владислава Гриба, должен быть не меньше 3-4 МРОТ. Кроме того, он предлагает назначать такие выплаты и в дальнейшем — при достижении 75 и 80 лет, а потом каждые пять лет.