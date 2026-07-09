Росстат: в России подешевели почти все сезонные овощи

В России за год подешевели почти все сезонные овощи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Сильнее всего снизились цены на овощи, входящие в «борщевой набор». Так, средняя стоимость картофеля за первые пять месяцев 2026 года сократилась почти на 30% и составила 52,6 рубля за килограмм. Белокочанная капуста подешевела почти на 30% — до 42,3 рубля.

В России за год подешевели почти все сезонные овощи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее всего снизились цены на овощи, входящие в «борщевой набор». Так, средняя стоимость картофеля за первые пять месяцев 2026 года сократилась почти на 30% и составила 52,6 рубля за килограмм. Белокочанная капуста подешевела почти на 30% — до 42,3 рубля.

Репчатый лук и столовая свекла стали дешевле более чем на 22% — до 46,9 и 45,5 рубля за килограмм соответственно. Стоимость моркови практически не изменилась и составляет в среднем 54,9 рубля за килограмм.

При этом тепличные овощи немного подорожали. Огурцы выросли в цене на 2,2% — до 237,4 рубля за килограмм, а помидоры — на 2,8%, до 272,3 рубля.

Исключением стал редис — за год его стоимость увеличилась почти в полтора раза.