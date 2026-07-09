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В России хотят ввести новый утильсбор
По данным СМИ, Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, с такой просьбой к нему обратились российские производители. Они предлагают защитить рынок от усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных компаний. Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который обычно включают в стоимость техники. Он призван компенсировать будущие расходы на ее утилизацию и одновременно служит мерой поддержки отечественных производителей.

В России хотят ввести новый утильсбор. Об этом этом сообщает «Прайм».

По данным СМИ, Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, с такой просьбой к нему обратились российские производители. Они предлагают защитить рынок от усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных компаний.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который обычно включают в стоимость техники. Он призван компенсировать будущие расходы на ее утилизацию и одновременно служит мерой поддержки отечественных производителей.