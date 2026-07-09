В Перинатальном центре за полгода прошло 375 партнерских родов

Отмечается, что родители были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления ребенка как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение. В Перинатальном центре напомнили, что для этого в медучреждении есть индивидуальные родзалы. В качестве партнера может выступать отец ребенка или иной член семьи. Для участия необходимо заполнить заявление.

За первое полугодие 2026-го в Перинатальном центре в Рязани прошло 375 партнерских родов. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что родители были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления ребенка как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение.

В Перинатальном центре напомнили, что для этого в медучреждении есть индивидуальные родзалы. В качестве партнера может выступать отец ребенка или иной член семьи. Для участия нужно заполнить заявление.