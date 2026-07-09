В Минобороны рассказали об обстановке в зоне спецоперации на 9 июля

Отмечается, что ВС РФ поразили за сутки логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили более 15 военных ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Средства ПВО за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 468 украинских беспилотников самолетного типа. По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 385 военнослужащих.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне спецоперации на 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ВС РФ поразили за сутки логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, российские войска уничтожили более 15 военных ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.

Средства ПВО за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 468 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 385 военнослужащих.