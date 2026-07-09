В Ленобласти в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали

ДТП произошло на 136-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. По данным ГАИ, водитель BMW выполнял обгон в зоне сплошной разметки и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В Ленобласти в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции СПб и ЛО.

ДТП произошло на 136-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. По данным ГАИ, водитель BMW выполнял обгон в зоне сплошной разметки и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина скончался на месте. Двое пассажиров немецкой иномарки — мужчина и женщина — госпитализированы.

При этом в соцсетях очевидцы сообщили, что за рулем якобы находилась женщина, которая спешила забрать ребенка из детсада и пошла на обгон. Водители заявляли, что погиб ее муж.

Кадры очевидцев доступны по ссылке .

Фото и видео: Telegram-канал Госавтоинспекции СПб и ЛО.