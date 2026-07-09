В Касимовском округе перекроют движение по нескольким улицам

В Касимове с 10 по 12 июля временно ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. Так, с 06:00 10 июля до 14:00 12 июля будет перекрыт участок от улицы 50 лет ВЛКСМ до пересечения с улицей Карла Либкнехта. Кроме того, с 06:00 11 июля до 14:00 12 июля движение ограничат на улице Советской — от улицы Карла Либкнехта до пересечения с улицами Илюшкина и Карла Маркса.

В Касимове с 10 по 12 июля временно ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. Об этом сообщили в администрации округа.

Так, с 06:00 10 июля до 14:00 12 июля будет перекрыт участок от улицы 50 лет ВЛКСМ до пересечения с улицей Карла Либкнехта.

Кроме того, с 06:00 11 июля до 14:00 12 июля движение ограничат на улице Советской — от улицы Карла Либкнехта до пересечения с улицами Илюшкина и Карла Маркса.

Жителей и гостей Касимовского округа просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.