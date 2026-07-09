В Госдуме предложили внедрить психологов для родственников пациентов в реанимации

Депутаты отметили, что действующее регулирование в основном описывает порядок допуска родственников и правила посещения, но не устанавливает единый подход к психологическому сопровождению близких пациента в момент посещения реанимации, получения тяжелых новостей или ожидания информации о состоянии пациента. В результате такая помощь зависит от возможностей конкретной медицинской организации, наличия медицинского психолога и сложившейся практики отделения.