В ДТП с грузовиком в Рязанской области пострадали трое

ДТП произошло 8 июля, примерно в 7:50, на 249-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. По предварительной информации полицейских, 25-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2131 «Нива», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 55-летний житель Волгоградской области. Водитель «Нивы», а также его пассажиры — жители Дагестана в возрасте 43 и 28 лет — с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП с грузовиком в Рязанской области пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 8 июля, примерно в 7:50, на 249-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

По предварительной информации полицейских, 25-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2131 «Нива», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 55-летний житель Волгоградской области.

Водитель «Нивы», а также его пассажиры — жители Дагестана в возрасте 43 и 28 лет — с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.