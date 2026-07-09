В День семьи, любви и верности в Рязани прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Культурная среда»

Роман Иголкин и зампредседателя Рязанской городской Думы Анна Иванова вручили 12-ти детям бойцов, принимавших участие в СВО, нагрудные знаки «Мой папа — Герой» — памятные знаки отличия, учрежденные по инициативе губернатора Павла Малкова. Они символизируют признание подвига их отцов и выражают благодарность семьям защитников Отечества.

В День семьи, любви и верности в Рязани прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Культурная среда». Гостям вечера свои музыкальные номера представили артисты Рязанской областной филармонии и ансамбля народной музыки «Ока».

Участников вечера поприветствовал депутат рязанской областной Думы, руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин.

«Каждые времена рождают своих героев. Когда нашей стране брошен вызов, они встали на ее защиту. Они — истинные сыны Отечества, которые, не жалея себя, сражаются на фронте, — подчеркнул он. — Я хотел бы пожелать всем здоровья и спокойствия, но прежде всего в День любви, семьи и верности хотел бы, чтобы с фронта в свои семьи вернулись отцы, братья и мужья. И мирного вам неба над головой», — заявил депутат.

Роман Иголкин и зампредседателя Рязанской городской Думы Анна Иванова вручили 12-ти детям бойцов, принимавших участие в СВО, нагрудные знаки «Мой папа — Герой» — памятные знаки отличия, учрежденные по инициативе губернатора Павла Малкова. Они символизируют признание подвига их отцов и выражают благодарность семьям защитников Отечества.

Кроме того, героями праздника стали многодетные семьи и семьи участников СВО, рассказавшие гостям мероприятия не только о своих традициях и ценностях, но и об общих интересах, которые их объединяют. Так, семья Ахуновых представила коллекцию платьев, которые создала супруга — Наталья. Глава семьи Олег сейчас проходит реабилитацию после ранения, полученного на СВО, после которой планирует обязательно вернуться в швейный бизнес, чтобы присоединиться к супруге.

Культурной составляющей мероприятия стали музыкальные подарки от Рязанской областной филармонии. Концерт открыл семейный дуэт — лауреата всероссийских и международных конкурсов, участницы фронтовых агитбригад в зоне проведения СВО, ветерана боевых действий Натальи Яблоковой и ее дочери Татьяны. Также весь вечер перед гостями выступал ансамбль народной музыки «Ока» под руководством Сергея Ванькова. Известный в России и за рубежом коллектив представил оригинальные аранжировки известных с детства русских песен и плясовых. Для взрослых и детей на празднике работали интерактивные площадки, организованные Рязанской областной библиотекой имени Горького и Центральной городской библиотекой имени Есенина.

Мастер-классы провели Елена Боборыкина, а также Наталья и Мирослава Лагутины. Аналогичные встречи в рамках проекта «Культурная среда» будут проходить каждую неделю в формате творческих вечеров и концертов от лучших музыкальных и культурных учреждений региона.