В центре Рязани снова аварийно отключили свет
Электричество пропало на следующих улицах: Соборная; Ленина; Сенная; Кольцова; Кремлевский Вал; Лево-Лыбедская; Некрасова; Новослободская; Маргелова; Посадский переулок; Трубежная набережная. Восстановить подачу света обещают в течение четырех часов с момента отключения.
В центре Рязани снова аварийно отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС 9 июля.
Электричество пропало на следующих улицах:
- Соборная;
- Ленина;
- Сенная;
- Кольцова;
- Кремлевский Вал;
- Лево-Лыбедская;
- Некрасова;
- Новослободская;
- Маргелова;
- Посадский переулок;
- Трубежная набережная.
Восстановить подачу света обещают в течение четырех часов с момента отключения.