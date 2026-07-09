В центре Рязани снова аварийно отключили свет

Электричество пропало на следующих улицах: Соборная; Ленина; Сенная; Кольцова; Кремлевский Вал; Лево-Лыбедская; Некрасова; Новослободская; Маргелова; Посадский переулок; Трубежная набережная. Восстановить подачу света обещают в течение четырех часов с момента отключения.